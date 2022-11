Mulher sai para assistir jogo do Brasil e é achada morta dentro de cama baú

Apoie o 247

247 - Uma mulher de 38 anos que estava desaparecida desde a última quinta-feira (24) foi achada morta dentro do baú de uma cama em Cidade Ademar, distrito da Zona Sul de São Paulo. O suspeito pelo crime foi preso nesta segunda-feira (28) na Avenida Eldorado, em Itaquaquecetuba. As informações são do portal G1.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a sobrinha da vítima contou que Sheila Lisboa saiu para assistir à estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo em um comércio perto de sua casa, no dia 24 de novembro, mas não retornou para a casa.

Segundo testemunhas, a mulher estava com outras pessoas e, após elas terem ido embora, permaneceu na companhia de um homem. Mais tarde, a família registrou boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento.

No domingo (27), os familiares conseguiram o endereço da casa alugada pelo homem que foi visto com Sheila, e o proprietário do imóvel permitiu a entrada na casa. Em um dos quartos, eles encontraram a vítima já sem vida no baú de uma cama.

