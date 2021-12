Mulher soca idoso que estava sem máscara em voo nos EUA (vídeo)

Apesar de ter iniciado a confusão, a própria mulher aparece com a máscara abaixada no queixo em gravação edit

Letícia Holanda, Metrópoles - Em vídeo que circula nas redes sociais, uma mulher soca um idoso durante um voo que ia de Tampa, na Flórida, até a cidade de Atlanta, na Georgia. Ela, que foi detida pela polícia, iniciou a confusão porque o homem estava sem máscara no avião.

Segundo as autoridades locais, o desentendimento começou quando o avião já estava no ar, e alguns membros da tripulação e passageiros acabaram feridos. Os policiais recolheram depoimentos das testemunhas e levaram a agressora sob custódia depois da aterrissagem, no aeroporto Hartsfield-Jackson, em Atlanta.

