Na pandemia, 71% das famílias moradoras de favelas perderam metade da renda

Foi o que apontou uma pesquisa da Data Favela em parceria com o Instituto Locomotiva e com a Central Única das Favelas (CUFA). Atualmente, são 16 milhões de pessoas vivendo em favelas no Brasil edit

247 - Uma pesquisa da Data Favela em parceria com o Instituto Locomotiva e com a Central Única das Favelas (CUFA) apontou que 71% das famílias moradoras de favelas estão sobrevivendo com menos da metade de sua renda. Atualmente, são 16 milhões de pessoas vivendo em favelas no Brasil. Se elas formassem um estado, seria o quinto mais populoso do País. A informação pela CNN Brasil.

De acordo com Renato Meirelles, fundador do Data Favela, foram desenvolvidas "mais de dez pesquisas nas favelas brasileiras e ficou muito claro que a realidade de fome das favelas atingiu níveis alarmantes, chegando ao pior nível da pandemia até agora".

Em 2020, quase 70% dos moradores de favelas não tiveram dinheiro para comprar comida. Em consequência, nove entre dez pessoas receberam algum tipo de doação no ano passado, a maior parte de alimentos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.