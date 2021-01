Na sua 11° edição no Brasil, a Black Friday foi um sucesso de vendas

Em tempos de economias difíceis, fazer compras com descontos ou em época de boas promoções é quase uma obrigação. Isso acontece no Brasil e no mundo todo: quem quer ou precisa comprar um produto ou serviço, aguarda, se for possível, o momento certo para aproveitar as melhores ofertas.

2020 foi, sem dúvida alguma, um ano muito especial em todos os aspectos. A situação financeira das pessoas foi atingida por um redemoinho de conflitos inesperados. Por esse motivo, aproveitar um evento como a Black Friday foi o mais indicado para tirar proveito do próprio orçamento em relação ao que se quer –ou precisa– comprar.

Nesse aspecto, este ano as expectativas de vendas foram alcançadas. Foram diversos os produtos mais cobiçados. Contudo, a tecnologia foi a protagonista absoluta e isso é absolutamente lógico em um ano onde todas as pessoas estiveram a maior parte do dia conectadas à internet.

Se em anos anteriores os consumidores podiam chegar nas lojas físicas os produtos que almejavam, comparando preços e características, este ano, devido à pandemia, a única e melhor opção foi fazer a mesma pesquisa de uma forma virtual.

Na frente do computador, no conforto do lar, ou através dos seus smartphones, as pessoas conseguiram pesquisar e comparar preços, produtos e serviços com antecedência à data anunciada da Black Friday 2020.

Através de sites específicos para comparar os valores ou indo diretamente às páginas da loja onde pretendiam adquirir o produto, os consumidores tiveram a oportunidade de se preparar para fazer uma compra bem sucedida.

Como os brasileiros já tinham experiência em compras online, pois foi a forma de enfrentar a quarentena, a tarefa de procura e comparação de preços ficou mais fácil.

Quais foram os produtos mais almejados

As TVs e Smart TVS foram os produtos eletrônicos mais cobiçados, ficando no topo da lista de vendas. Notebooks, smartphones, eletrodomésticos e jogos eletrônicos (Playstation X-box) estão no Top 10 de vendas.

Um dos maiores sites de vendas do país aumentou suas vendas em aproximadamente 40% comparando com a Black Friday do ano anterior. Muitos consumidores adquiriram agora os produtos pelos quais estavam aguardando as promoções. E muitos outros aproveitaram as ofertas para fazerem as compras dos presentes de Natal.

Desse jeito, uniram-se àvontade de adquirir aquilo pelo qual estava se esperando à oportunidade de um bom preço, com a vontade de comprar os presentes para entregar à família e aos amigos na noite de Natal.

Assim como os produtos eletrônicos foram os mais vendidos, houve um aumento na compra de alimentos e bebidas. Segundo as pesquisas, o aumento varia entre um 23% e um 40%.

A Black Friday 2020 superou a Black Friday 2019

No segmento de eletrônicos, não resta dúvida: este ano as vendas foram superiores: houve 21% de aumento no volume das vendas desse tipo de produto. Se as TVs e Smart TVs foram os artigos mais comprados pelos consumidores, os dispositivos celulares aparecem em segundo lugar.

Deve se destacar que também foram muito procurados e vendidos diversos acessórios para smartphones. As laptops também tiveram um importante destaque nas vendas, com um aumento de 186% em relação ao ano passado.

Continuando com a linha relacionada aos equipamentos eletrônicos, também headsets e fones de ouvido aumentaram as vendas em 181% em relação à 2019.

Segundo diversas pesquisas recentes, o faturamento conseguido entre os dias 26 e 27 de novembro foi de aproximadamente R $4 bilhões para alguns e R$ 5 bilhões para outros. Isso representa entre um 25% e 31% a mais em relação à Black Friday de 2019.

Ficou constatado que o distanciamento social e os cuidados de um modo geral que as pessoas devem ter por conta da pandemia, influenciaram em 100% nas vendas online. E assim como houve maior número de consumidores comprando, também houve um maior número de ofertas na internet.

Se no passado eventos como a Black Friday começaram a modificar o estilo de compra e venda, no presente esse estilo veio para ficar. Os consumidores acabaram gostando de pesquisar, comparar, checar e comprar sem sair de casa, recebendo, isso sim, os produtos em tempo e forma no lar.

