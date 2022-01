"Não sabemos se Camilo Santana vai deixar o governo do Ceará e disputar o Senado", diz José Airton. "Ele pode ficar no cargo"

Apoie o 247

247 – Em entrevista à TV 247 na tarde desta 2ª feira, 24 de janeiro, o deputado federal José Airton (PT-CE), um dos pré-candidatos petistas ao governo do Ceará do núcleo que cria tensão interna na legenda para não reproduzir em 2022 a aliança com Cid e Ciro Gomes que vigora desde 2006 no plano estadual, disse que o governador Camilo Santana ainda pode desistir da disputa para o Senado. Camilo é franco favorito à vaga, pois tem uma das três administrações melhor avaliadas em todo o País. “Só no fim de março, começo de abril, saberemos se Camilo Santana vai deixar mesmo o governo”, disse Airton, na altura dos 37min de entrevista. “Ele pode ficar no cargo e concluir o mandato, reabrindo todo o cenário”.O deputado, que no último domingo assinou junto com a deputada federal Luizianne Lins e o deputado estadual Elmano Freitas uma nota de solidariedade à imprensa e ao Brasil 247 e à TV 247 em razão de agressões verbais e ameaças de interdição do trabalho profissional de um jornalista promovidas por Ciro Gomes e militantes do PDT na Convenção Nacional pedetista, espera que o PT cearense reabra a discussão do cenário estadual da disputa numa reunião convocada para o próximo sábado, 29 de janeiro. Na entrevista, José Airton fez elogios diretos ao ex-senador Eunício Oliveira, que está sem mandato e controla o MDB local.

Eunício foi o adversário derrotado por Camilo Santana em 2014 e, em 2018, perdeu a reeleição para senador para Eduardo Girão (Podemos) e acusa os irmãos Cid e Ciro de traição política. Eunício apoiou Santana há quatro anos e se tornou amigo fraternal do governador. Entretanto, foi boicotado por Ciro Gomes em todos os eventos de campanha e, na última hora, Girão, que fazia campanha em palanque adversário, virou votos em colégios eleitorais controlados pelos irmãos Ferreira Gomes na periferia de Fortaleza.

“Desde 2006 sou contra essa aliança do PT com Cid e com Ciro”, ressaltou José Airton. “Agora, para sustentar uma candidatura ampla como a de Lula, com as propostas de reconstrução que ele vem fazendo, não podemos ficar numa coligação em que o PT é escorraçado”. Confrontado com a possibilidade de os petistas estimularem a vice-governadora, Izolda Cela (PDT) a trair a aliança pessoal que mantém com Cid e Ciro Gomes e se tornar candidata à reeleição por outra sigla apoiando Camilo para o Senado, o deputado deixou claro não ter elementos que o levassem a crer que isso poderia ocorrer. “Não tenho aproximação política com ela, apesar de respeitá-la profundamente, a ponto de dizer que isso é viável”, respondeu.

Assista, no link, à íntegra da entrevista de José Airton à TV 247 :

