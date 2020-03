Preta Gil diz estar curada do coronavírus: 'não se trata de um vírus qualquer'

A cantora passou 14 dias em isolamento e está voltando para o Rio de Janeiro. “Hoje posso dizer que me sinto mais forte e mais certa de que devemos enfrentar esse vírus com coragem, união e pensamento positivo" edit

247 - Cantora Preta Gil foi liberada para voltar à sua casa nesta quinta-feira, 26. A filha de GIlberto Gil passou 14 dias em isolamento em São Paulo, após ser diagnosticada com coronavírus, e está voltando para o Rio de Janeiro.

"Foram longos dias de muito aprendizado e preocupações comigo, com o mundo e com os mais próximos, hoje posso dizer que me sinto mais forte e mais certa de que devemos enfrentar esse vírus com coragem, união e pensamento positivo", disse.

Para ela, "é muito importante que todos se conscientizem de que não se trata de um vírus qualquer". Na quarta-feira, 25, Preta fez exames de sangue, do coração e do pulmão e, segundo a assessoria de imprensa da cantora, ela não apresentou sintomas de pneumonia e, por isso, não precisará usar medicamento.