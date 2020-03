"Não tenho o menor risco de pegar o vírus", diz Justus que tem 64 anos

"Não tenho o menor risco de pegar o vírus e ir parar na UTI", acredita Roberto Justus, que está no grupo de risco por ter 64 anos edit

247 - Depois de vazar um áudio em que diz que o coronavírus é um gripezinha, o empresário Roberto Justus, que também é apresentador, afirma que não tem medo do contágio pelo coronavírus, apesar de integrar o grupo de risco por ter 64 anos.

"Eu nunca bebi álcool, nunca fumei cigarro. Eu sou esportista, tenho uma saúde boa, um pulmão bom, faço check-up todo ano, não tenho o menor risco de pegar o vírus e ir parar na UTI", garante o empresário, segundo reportagem da site Notícias da TV.

Justus acredita que não terá nada além de uma leve gripe se pegar o vírus e em vídeo publicado no Instagram nesta segunda (23), ele disse que sabe que faz parte do grupo de risco e está isolado em casa. Ainda assim, ele deixou claro que considera que só quem for idoso ou tiver algum problema crônico de saúde deveria se fechar. entre os que curtiram o vídeo está o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi, o cantor Latino e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro.