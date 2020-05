Nasa detecta evidências de universo paralelo onde o tempo retrocede

Um grupo de cientistas da Nasa, trabalhando em um experimento na Antártica, detectou evidências de um universo paralelo - onde as regras da física são opostas às nossas edit

247 - Uma equipe de pesquisadores da Nasa (agência espacial americana) na Antártica encontrou evidências de um universo paralelo — onde as regras da física são o oposto do universo tal como o conhecemos e onde o tempo estaria retrocedendo.

A equipe, liderada pelo liderada por Peter Gorham, físico experimental de partículas da Universidade do Havaí, avalia que a descoberta indica que as partículas analisadas teriam estado viajando para trás no tempo, sugerindo evidências de um universo paralelo.

Gorham descreveu o fenômeno como "estranho" e observou que ele e seus colegas pesquisadores haviam falado de vários desses "eventos impossíveis", sobre os quais alguns eram céticos. "Nem todo mundo estava confortável com a hipótese", disse ele à "New Scientist".

Os especialistas usaram um balão gigante para transportar a Antena Impulsiva Transiente Antártica da NASA, ou ANITA, bem acima da Antártica, onde o ar frio e seco fornecia ao ambiente perfeito pouco ou nenhum ruído de rádio para distorcer suas descobertas.

O conceito de universo paralelo existe desde o início dos anos 1960. Cientistas têm comentado, embora com cautela, que os experimentos estão se aventurando pelo terreno da ficção científica especulativa: universos múltiplos, mundos paralelos e buracos negros no espaço funcionando como elos entre esferas diferentes de existência.

Assista a vídeo sobre o assunto:

