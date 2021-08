Nasa diz que aumentou o baixo risco de asteroide atingir a Terra em 161 anos

247 - A Nasa anunciou nessa quarta-feira (12) que as chances do asteroide Bennu atingir a Terra no próximo século é pequena, mas, de acordo com a instituição, o asteroide fará uma aproximação com o nosso planeta em 2135. Os pesquisadores estimaram a data de um possível impacto: 24 de setembro de 2182.

"Não devemos nos preocupar muito com isso. Temos que ter em mente que a probabilidade de impacto, em geral, é realmente pequena", disse Davide Farnocchia, principal autor do estudo e cientista do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra no Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa em Pasadena, Califórnia, segundo a agência Associated Press. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

Os cientistas têm melhores ideias do caminho de Bennu por causa da sonda OSIRIS-REx, enviada ao asteroide em 2016. Em agosto de 2018, a sonda chegou ao Bennu para recolher amostras. Neste ano, ela começou a viagem de volta para Terra, que deve durar dois anos.

De acordo com Dante Lauretta, pesquisador principal da OSIRIS-REx e professor da Universidade do Arizona, "os dados orbitais desta missão nos ajudaram a avaliar melhor as chances de impacto de Bennu nos próximos dois séculos e nossa compreensão geral de asteroides potencialmente perigosos - um resultado incrível". "A espaçonave está voltando para casa, carregando amostras preciosas", continuou.

