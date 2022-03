Nasa oferece oportunidade de escutar como soa sua voz em Marte

Apoie o 247

Sputnik - A NASA oferece aos internautas a oportunidade de simular como soaria sua voz em Marte, graças à nova ferramenta criada a partir dos dados coletados pelo rover Perseverance.

A agência espacial convida todos os interessados a gravarem sua própria mensagem de áudio e escutar sua versão marciana em seu site.

Além disso, os usuários também poderão aceder a uma lista de reprodução com gravações obtidas durante as missões do rover Perseverance, equipado com dois microfones, o que permite gravar diretamente os sons do Planeta Vermelho.

Para utilizar esta ferramenta, necessita ir à secção "Sounds of Mars" ("Sons de Marte", em português), selecionar a aba "You on Mars" ("Você está em Marte") e apertar o botão para gravar um áudio. Em seguida, você deve baixar o arquivo para ouvir a gravação.

Os resultados das investigações dos sons marcianos, apresentados na 53ª Conferência de Ciências Planetárias e Lunares, fazem parte de um estudo que calcula a velocidade do som no planeta. Os cientistas descobriram que a velocidade de propagação do som marciano é de 240 metros por segundo, inferior à velocidade do som na Terra, que é de 340 metros por segundo.

Marte tem uma atmosfera incomum, cuja temperatura, densidade e composição química diferem muito das da Terra. Estas diferenças têm três efeitos principais: a velocidade, o volume e a qualidade do som, que mudam na atmosfera marciana.

