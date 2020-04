NASA vai realizar 'ensaio' de pouso de sonda na superfície de asteroide

Sputnik - Em agosto, uma sonda espacial fará a primeira tentativa da NASA de pousar na superfície de um asteroide, coletar amostras e trazê-las à Terra em segurança.

A fim de alcançar este feito tão desafiador, a equipe da missão da sonda OSIRIS-REx desenvolveu novas técnicas para operar em ambiente de microgravidade do asteroide Bennu.

Bennu é o alvo planejado da sonda, que foi lançada em 2016 com retorno previsto para 2023 com as amostras. O asteroide possui um grande potencial de atingir a Terra e está listado na Tabela de Risco da NASA.

Até agosto, cientistas precisam praticar a operação, antes do pouso real. Assim, em 14 de abril, ocorrerá o primeiro teste, apelidado de Checkpoint (Ponto de Verificação).

Plano de teste

O teste começa com a sonda deixando sua órbita de segurança, a um quilômetro acima do asteroide. Durante a sequência de pouso, a nave usará três propulsores separados para chegar perto da superfície de Bennu.

Segue-se a manobra Checkpoint, com a duração de quatro horas, que colocará a sonda 125 metros acima do asteroide.

A terceira manobra, denominada Matchpoint (Ponto de Encontro), ajusta a nave com a trajetória do asteroide e vai colocá-la a 50 metros acima da superfície do corpo celeste, já direcionado para o ponto-alvo de coleta.

Teste de aproximação

O teste Checkpoint permite que a equipe pratique a navegação tanto da saída de órbita como nas manobras específicas de Checkpoint, e que os sistemas de imagem, navegação e alcance da sonda operem como o esperado durante esta primeira parte da sequência de descida.

Checkpoint permitirá ainda à equipe confirmar que o sistema de orientação da OSIRIS-REx atualiza com precisão a posição e a velocidade da sonda em relação ao asteroide enquanto desce em direção à superfície.

Um sistema de orientação, chamado NFT, permitirá que a sonda se oriente autonomamente para a superfície de Bennu, comparando um catálogo de imagens a bordo com as imagens de navegação em tempo real obtidas durante a descida.

Treinando coleta de amostras

Serão também testadas as manobras com o mecanismo de coleta de amostras TAGSAM, a única parte da sonda que entrará em contato com a superfície da Bennu durante a operação de coleta de amostras.

No fim do teste, a sonda recolherá o braço TAGSAM de volta e retornará à sua posição orbital.

A equipe tem preparado a operação em trabalho remoto devido à pandemia, mas no dia do teste um número limitado de pessoas comandará a sonda a partir das instalações da Lockheed Martin Space, tomando as devidas precauções de segurança, enquanto o resto da equipe desempenhará funções remotamente.

A missão está programada para realizar um segundo teste em 23 de junho, levando a sonda a descer até 25 metros acima do asteroide, estando a primeira tentativa de coleta de amostras pela OSIRIS-REx do solo do asteroide Bennu agendada para 25 de agosto.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.