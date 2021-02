Náufragos flutuam em geladeira no rio Amazonas e são resgatados

De acordo com a Marinha, a embarcação em que os três homens estavam naufragou próximo a Santarém, no Oeste do Pará, e eles foram encontrados por acaso a cerca de 15 km da cidade edit

247 - Militares da Marinha resgataram nessa quinta-feira (4) três homens que estavam à deriva e flutuando sobre uma geladeira no Rio Amazonas, próximo a Santarém, no Oeste do Pará. De acordo com a Marinha, a embarcação em que os três homens estavam naufragou próximo ao local e eles foram encontrados por acaso a cerca de 15 km da cidade.

A Marinha informou que os navios iriam fazer a segurança náutica da balsa que transporta o tanque com 90 mil m³ de oxigênio com destino a Manaus (AM).

Os militares prestaram os primeiros socorros, e os náufragos foram levados para atendimento na cidade de Santarém. Eles passam bem.

