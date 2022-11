Nave de carga Tianzhou-5 acopla-se com estação espacial chinesa

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A nave de carga espacial chinesa Tianzhou-5 foi lançada neste sábado (12) no Campo de Lançamento de Naves Espaciais de Wenchang, transportada pelo foguete Longa Marcha-7 Y6.

Conforme informações do Gabinete de Programa Tripulado Espacial do país, depois de ter entrado em órbita, a Tianzhou-5 efetuou a configuração e se acoplou com a porta dorsal do módulo central da estação espacial Tianhe.

Esta foi a primeira vez que astronautas chineses receberam uma nave de carga no espaço. Após o acoplamento, a Tianzhou-5 começará a navegação juntamente com o complexo da estação espacial do país.

Durante a missão, foi concretizado, pela primeira vez, o acoplamento automático rápido, que durou apenas duas horas, estabelecendo um novo recorde mundial. Esse avanço tecnológico tem um significado importante para elevar o nível de acoplamento no espaço e a capacidade de entrega da missão da Estação Espacial chinesa de suprimentos de materiais em resposta a emergências.

