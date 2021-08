Nazistas atacam mulher em grupo de WhatsApp: “negras fedem a bicho"

247 - A militante e influencer Carol Inácio, de 26 anos, sofreu diversos ataques de homens neonazistas após ser inserida em um grupo de WhatsApp formado por homens racistas e que se afirmavam como nazistas.

Segundo reportagem do jornal O Globo, logo após ser adicionada, Carol, que é engajada em causas como o feminismo negro e o empoderamento da mulher, em Colatina (ES), começou a receber ofensas. "Negras fedem a bicho", "mesma coisa que transar com animal", "no BBB 2022 poderia ter uma senzala de vidro só para negros", escreveram os membros.

Um outro perguntou: "Se chegar uma Nêga Obesa pra você, dizendo que você é privilegiado e tem que dar a vez para ela, o que você vai fazer?". Como resposta um membro escreveu: "dou uma paulada na cabeça dela".

PUBLICIDADE

Carol acredita que as agressões foram motivadas pelo seu posicionamento público a respeito do racismo e do feminismo. Ela integra o Movimento de Mulheres Negras de Colatina e se descreve como uma "afroencer", palavra que une o afro com suas atividades de influencer nas redes sociais.

Chamado de Realities - Red Pill Opressor, o grupo tinha na descrição um resumo do que seus membros pensam: "Somos homens, brancos, hetero normais, devido a isso te oprimimos, né? Portanto, assuma seu lugar de inferioridade total", dizia a apresentação.

PUBLICIDADE

Carol salvou todas as mensagens e denunciou o caso à Polícia Civil. Ainda na noite de domingo ela fez um boletim de ocorrência online e aguarda o contato dos agentes.