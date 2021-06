Negócios online: setores diversos usufruíram de grande crescimento nos últimos anos

A massificação dos canais e ferramentas online não é um acontecimento novo, já que atualmente 70% das empresas marcam presença digital. Essa ascensão do universo online tem ditado tendências muito claras ao nível de crescimento econômico e maturação de setores que não existiam há algumas décadas. Os exemplos de sucesso de empresas que abraçaram a transformação digital são infinitos, mas, até há não muito tempo, as indústrias e as empresas mais bem-sucedidas tinham certa relação com o online e o digital, entretanto não estavam circunscritas a esses contextos. A Microsoft de Bill Gates vende software, mas também comercializa bens físicos. A Amazon de Jeff Bezos vende produtos online, mas esses produtos são entregues no mundo físico por pessoas reais. Hoje é cada vez mais comum vermos empresas que prosperam em grande escala e atuam de forma 100% online.

Comércio eletrônico

No geral, as pessoas se sentem mais confortáveis para comprar online e isso explica o crescimento de quase 74% do eCommerce brasileiro em 2020. Comprar online permite outra comodidade em termos de experiência, já que os usuários podem comparar preços, ver todas as opções disponíveis e receber os produtos em casa. A confiança em relação aos sites e aos métodos de pagamento também é cada vez maior e isso desbloqueia muitas das situações que impediam a massificação do comércio eletrônico. Se alguém tiver dúvidas em relação ao sucesso deste setor, basta se lembrar que o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, construiu a sua fortuna especializando-se em customer care, que não é mais do que um conjunto de técnicas que visa aumentar a eficiência nas compras online. No Brasil, o eCommerce é cada vez mais relevante, tendo alcançado um faturamento de R$ 42 bilhões no segundo semestre de 2020.

Entretenimento online

Os últimos anos marcaram um grande aumento de produção e consumo de conteúdo, fazendo com que a forma como hoje consumimos entretenimento seja muito diferente. Assistir a um seriado ou filme, ouvir música ou jogar jogos é algo que hoje fazemos online, e as empresas deste setores tiveram um grande crescimento recentemente. Se há uns anos tínhamos de ir ao cinema ou esperar pelo lançamento de um filme em VHS ou DVD, hoje podemos assistir aos filmes indicados ao Oscar na Netflix, plataforma de conteúdos que já ultrapassou os 185 milhões de assinantes.

Da mesma forma, temos aplicativos como Spotify e Deezer para ouvir qualquer tipo de música independentemente de onde estivermos. O Spotify oferece inclusive a possibilidade de baixarmos músicas e até álbuns e playlists na íntegra para serem ouvidos offline. Em relação ao mundo do jogos, acontece o mesmo. Se pegarmos como exemplo a indústria dos cassinos, veremos que muitos apreciadores dessas modalidades hoje já não precisam fazer viagens a localidades que ofereçam cassinos físicos para desfrutar de uma partida de pôquer ou qualquer outro jogo do gênero. Com o crescimento do setor, temos atualmente diversas plataformas de cassino online como a da Betway que oferecem uma variada gama de caça-níqueis, além dos clássicos jogos de mesa, como roleta e blackjack, que tem variantes como Atlantic City e Vegas Strip sendo oferecidas online. Desde que tenham conexão à internet, os jogadores podem acessar essas modalidades de qualquer lugar. Pesquisas demonstram que 26% da população mundial aprecia jogos de cassino e que esses números continuam aumentando.

Marketing digital

O marketing digital assume-se como uma das áreas mais importantes e lucrativas atualmente, porque as empresas estão online e precisam vender seus produtos e serviços. Muita gente tende a esquecer esse fato, mas sem marketing não existe negócio. O marketing que hoje é feito passa muito pelos canais online e depende cada vez mais de influenciadores, ao ponto de profissional de YouTube ser considerada uma atividade reconhecida no mercado de trabalho. A importância do marketing digital já não é nem questionada nas empresas modernas e isso se deve ao fato de as ferramentas digitais permitirem medir resultados com exatidão e, dessa forma, demonstrar os benefícios que o marketing traz para qualquer negócio. Atualmente, cerca de 94% das empresas brasileiras utiliza marketing digital, e os profissionais de marketing estão cada vez mais envolvidos em outros departamentos, o que demonstra o crescimento que esta área teve nos últimos anos.

Estes são alguns exemplos de áreas de atividade em grande crescimento e que com toda a certeza continuarão a reunir consenso no futuro. Numa altura em que o ensino online agrada mais aos professores, também se fala cada vez mais de eLearning ou de cursos feitos à distância. Aliás, os próprios métodos do ensino tradicional começam a ser questionados, tendo em conta as especificidades da geração Z e o potencial que, por exemplo, a gamificação pode ter para melhorar o sucesso do ensino.

Todas essas alterações possuem um foro digital e trarão uma necessidade maior relativamente a profissões como desenvolvedores ou game designers. Trata-se de um processo contínuo e que deve se estender a áreas que são impossíveis de prever à luz do que hoje sabemos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.