Negros são minoria no setor publicitário e ganham menos que brancos, aponta estudo

247 - O Núcleo de Estudos Raciais do Insper apontou, em levantamento, que mais da metade dos funcionários do setor de publicidade (55%) são brancos. De acordo com a pesquisa, a população negra representa cerca de 30% dos trabalhadores, sendo 27% de pardos e 3% de pretos. O estudo inaugurou o projeto Sustentabilidade Racial, lançado nesta sexta-feira (10) pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Núcleo de Estudos Raciais do Insper e a Rede Brasil do Pacto Global.

Os dados mostraram que, na diretoria e nos chamados cargos estratégicos, que incluem publicitários, redatores, diretores de criação, apenas 15% dos trabalhadores são negros. Os números foram publicados em reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Profissionais negros também ganham salários menores, mesmo ocupando os mesmos cargos que pessoas brancas. Na diretoria, por exemplo, funcionários negros ganham, em média, 55% do salário de um profissional branco. A diferença salarial aumentou para 69% quando foram analisados cargos fora da alta gestão e das posições estratégicas.

As mulheres negras são as mais impactadas pela desigualdade de remuneração. Em média, elas recebem menos da metade (45%) do salário de um homem branco.

