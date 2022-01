Netinho anuncia pré-candidatura: ‘soldado de Bolsonaro’

Apoie o 247

247 - O cantor Netinho anunciou, nesta quarta-feira (19), sua pré-candidatura a deputado federal este ano. Em uma publicação no Instagram, o bolsonarista afirmou que o convite para sua entrada na política partiu da deputada federal Carla Zambelli (PSL) e que ele será um “soldado” de Jair Bolsonaro (PL) na Câmara Federal.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Netinho deve se candidatar pelo PL, partido de Bolsonaro. O cantor também vem tendo conversas com o PTB, de Roberto Jefferson, preso no âmbito dos inquéritos do STF que apura os ataques de extremistas contra a Corte.

