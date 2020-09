Neymar respondeu ataque racista com insulto homofóbico, segundo canal espanhol

Leitura labial aponta que Neymar foi homofóbico contra Álvaro González que o chamou de “macaco filho da puta”. Internautas apontam que pode ser uma tentativa de abafar os recorrentes casos de racismo no futebol europeu edit

247 - O canal Gol, da Espanha, apontou, após analisar a leitura labial, que Neymar teria apelado para uma ofensa homofóbica contra o jogador Álvaro González, que é acusado de ter deferido comentários racistas contra o jogador brasileiro: “Puta maricón”, teria dito Neymar. “Puta viado”, em tradução.

A leitura labial não teria encontrado nenhum sinal dos comentários racistas contra Neymar. Alguns comentaristas afirmam, a partir disso, que o jogador teria mentido ao afirmar que havia sido vítima de um ataque. Porém, gravações audíveis em campo mostram o jogador brasileiro denunciando, no momento do jogo: “racismo, no. Racismo, no”.

Álvaro Gonzalez "cala boca macaco" em francês pro Neymar



Neymar: “Racismo no”



pic.twitter.com/KkkkPwWoX4 — NEYMAR JR MIL GRAU (@NeymarMilGrau10) September 13, 2020

Nas redes sociais, internautas reagiram afirmando que a revelação e divulgação do comentário de Neymar seria uma forma de “abafar” os casos de racismo no futebol europeu, que são recorrentes.

Quando eu penso que essa história não pode mais acabar com o meu dia, sai um rato do esgoto piorando tudo.

Sou obrigada a ler que Neymar foi homofobico um homem q nem gay é, mas como o cara é branco, estão tentando de toda forma jogar o crime q ele cometeu pra debaixo do tapete — Lais. (@ichlais) September 16, 2020

Os casos de racismo são evidenciados com o registro de diversos jogadores brasileiros e africanos vítimas de insultos racistas por parte de jogadores adversários e das torcidas, como o jogador Daniel Alves que teve uma banana jogada em cima dele quando ia bater um escanteio.

Além disso, foi revelado que o jogador espanhol que teria insultado Neymar é partidário do VOX, partido de extrema-direita espanhol que tem pautas supremacistas e contra imigrantes. Vale destacar também que, em entrevista à rádio RMC, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, disse que “racismo no futebol não existe”.

