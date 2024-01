No 1º dia de inscrição, site do "Enem dos Concursos" fica fora do ar

Apoie o 247

Infomoney - O site de candidatura às vagas do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), apelidado de “Enem dos Concurso” está fora do ar nesta sexta-feira (19), primeiro dia de inscrições.

Ao acessar a página, aparece a seguinte mensagem: “estamos em manutenção, por favor, aguarde um momento”.

Para acessar o site é preciso fazer o login com a conta gov.br. O InfoMoney contatou o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), responsável pelo concurso, para questionar a instabilidade, que provavelmente foi ocasionado pelo alto volume de acessos.

O certame vai selecionar, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. As provas serão aplicadas em 5 de maio, em 220 cidades distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal.

No ato da inscrição, feita exclusivamente pelo aplicativo Gov.br, será gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU), único mecanismo de pagamento que valerá para o concurso. A taxa de inscrição é R$ 60, para vagas de nível médio, e R$ 90, para vagas de nível superior.

Estão isentos candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que cursam ou fizeram faculdade com apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni), assim como doadores de medula óssea.

