No Ano do Dragão, a China prospera através do trabalho árduo, escreve Global Times em editorial

Global Times - O Ano Novo Lunar Chinês está chegando. Recentemente, houve uma forte nevasca no sul, mas o mau tempo não impedirá as pessoas de correrem para casa. Segundo estimativas do Ministério dos Transportes, o número de viagens inter-regionais pelo país durante o Festival da Primavera deste ano atingirá um recorde de cerca de 9 bilhões. O desejo de reunião e a nostalgia pela cidade natal são conceitos gravados nos ossos do povo chinês. A reunião com parentes e o jantar de Ano Novo fervilhante são recompensas e confortos por um ano de trabalho árduo e dificuldades. Nova esperança nasce na véspera de Ano Novo.

O Festival da Primavera deste ano tem duas características especiais em comparação com o passado, o que adiciona mais alegria ao festival. Primeiro, a ONU reconheceu o Ano Novo Lunar como um de seus feriados opcionais. O Secretário-Geral António Guterres agradeceu recentemente à China e ao povo chinês em nome da ONU pelo apoio inabalável à ONU, ao multilateralismo e ao progresso global. Segundo, este ano celebrará o 75º aniversário da fundação da República Popular da China. Isso é uma felicidade dupla. As expectativas do povo chinês pela felicidade familiar e sua confiança na prosperidade do país estão profundamente integradas.

Do ponto de vista global, a influência do Festival da Primavera está crescendo. Quase 20 países designaram o Festival da Primavera como feriado legal. Cerca de um quinto da população mundial celebra o Festival da Primavera de diferentes formas. O "Ano Novo Chinês" realmente se transformou no "Ano Novo Global". Isso não é apenas impulsionado pelo aumento da influência global da cultura chinesa, mas também pelo resultado do reconhecimento e compartilhamento do encanto do Festival da Primavera por cada vez mais pessoas. O significado do Festival da Primavera é muito bom. "O novo ano começa de novo e tudo é renovado." A expectativa pelo calor da primavera e pela recuperação de todas as coisas é compartilhada por toda a humanidade. As formas de celebrar o Festival da Primavera - escrever dísticos do Festival da Primavera, decorar janelas com recortes de papel, danças de leão e dragão - têm uma vitalidade que revigora as pessoas. A conotação do Festival da Primavera - alegria, harmonia e reunião - contém um cuidado humanístico profundo. O Festival da Primavera está intimamente ligado à cultura chinesa e é a expressão mais condensada da cultura chinesa. O encanto e o espírito do Festival da Primavera são o encanto e o espírito da cultura chinesa.

2024 é o Ano do Dragão no calendário lunar chinês. O dragão encarna a aspiração por ambição ascendente, força sem domínio e benevolência para com todos os seres. Ele serve como totem e símbolo cultural distintivo da nação chinesa. O Secretário-Geral da ONU, Guterres, observou que "precisamos dessas qualidades [do dragão] para enfrentar os desafios globais de hoje". Isso é uma afirmação da verdade. À medida que o mundo mais uma vez se encontra na encruzilhada da história, indivíduos esclarecidos conscientemente buscam coragem, sabedoria e força da nação chinesa, uma antiga nação que passou por muitas tempestades e tribulações.

No último ano, enfrentando diversos riscos e desafios internos e externos, a China suportou uma pressão significativa e experimentou inúmeras provações. No entanto, em meio às tempestades, fortalecemos nosso físico e fortificamos nossa resiliência. É inegável que a China contemporânea desempenha um papel fundamental globalmente. No entanto, com a visão do povo chinês de um mundo onde o autodesenvolvimento beneficia a todos, eles consistentemente contribuem com certeza e energia positiva para o mundo complexo e em constante mudança.

Assim como o Secretário-Geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, apontou em suas saudações de Ano Novo para todos os chineses, olhando para todo o trabalho árduo do último ano, percebemos mais profundamente que construir um país forte e realizar a rejuvenescimento nacional em todos os aspectos através do caminho chinês para a modernização não é apenas um caminho brilhante para o povo chinês buscar uma vida melhor e feliz, mas também uma forma justa de promover a paz e o desenvolvimento mundial. Os chineses não esperam almoços gratuitos; eles acreditam que a felicidade é alcançada através do trabalho árduo. Seja fraco ou forte, pobre ou próspero, os chineses aderem à benevolência, à prosperidade mútua e veem o saque e a agressão como grandes males. O Festival da Primavera, o mais antigo, grandioso e significativo festival tradicional da China, incorpora a essência espiritual e cultural mais autêntica da nação chinesa. Representa um espírito pacífico, harmonioso, positivo e resiliente.

Um dragão voa no céu, mas o desenvolvimento da China deve permanecer fundamentado, uma verdade profundamente compreendida por todo o povo chinês. 2024 marca o 75º aniversário da fundação da República Popular da China e é um ano crucial para alcançar os objetivos e tarefas do 14º Plano Quinquenal (2021-25). Os desafios e dificuldades enfrentados pela China no Ano do Dragão podem não ser menores do que nos anos anteriores, mas também acreditamos na auspiciosidade do "Ano do Dragão". A economia chinesa se estabilizou e se recuperou, com sinais de uma tendência crescente nas novas forças produtivas qualitativas durante o Ano do Dragão. Nossa confiança não é mera retórica, mas decorre das lições fundamentais aprendidas ao longo da jornada de desenvolvimento de 75 anos da República Popular da China. Também deriva da imensa força incorporada na nação chinesa durante o Festival da Primavera e do espírito de contínua autoaperfeiçoamento.

