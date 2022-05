No Dia das Mães, mídia chinesa divulga fatos da vida de Xi Jipnping com sua mãe

Reportagem mostra que a mãe de Xi Jinping, Qi Xin, é uma militante do Partido Comunista da China, "uma mãe forte que procura fazer bem todas as coisas.” edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A mãe de Xi Jinping, Qi Xin, é uma militante do Partido Comunista da China, "uma mãe forte que procura fazer bem todas as coisas.”

Entre 15 e 16 anos, Xi Jinping foi para a vila de Liangjiahe, no norte da província de Shaanxi, onde passou 7 anos de sua juventude separado da família. Naquele tempo, sua mãe costurou uma bolsinha para ele com um bordado escrito “Coração de Mãe”.

Ao sair da vila de Liangjiahe, Xi Jinping deu a bolsinha como uma lembrança para o seu vizinho, Zhang Weipang, e disse a ele: “Mesmo que eu esteja indo embora, deixo aqui o meu coração.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Trabalhar bem, estudar bem e fazer bem todas as coisas.” Eis o conselho dado à Qi Xin pelo seu marido, Xi Zhongxun. Qi Xin tratou a frase como o seu lema, e educou Xi Jinping com este princípio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Festival da Primavera de 2001, Xi Jinping não se reuniu com os pais devido ao trabalho. Na ligação telefônica com o filho, Qi Xin disse para ele: “Você fazer bem o seu trabalho já é a maior demonstração de amor filial para nós.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2000, Qi Xin fez uma inspeção à zona de base revolucionária nas fronteiras entre as províncias de Shaanxi, Gansu e Ningxia. Durante a visita de 40 dias, ela percorreu mais de 4.000 quilômetros.

Ao ver as condições degradadas da escola primária do Exército Vermelho em Beiliang, Zhaojin, Qi Xin motivou toda a família a doar 150 mil yuans para a reconstrução da escola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo dos anos, apesar das mudanças de postos e cargos, Xi Jinping sempre mantém na mente as instruções de sua mãe de persistir em sua aspiração inicial e assumir as responsabilidades de servir ao povo.

Veja fotos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE