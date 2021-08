No Dia dos Namorados na China, mídia destaca importância que Xi Jinping atribui à família

Próximo a 25 de agosto, quando é celebrado o Dia dos Namorados no país, reportagem na Rádio Internacional da China conta a história do casal, que começou em 1986 edit

247 - A mídia chinesa publica em diferentes ocasiões notícias sobre aspectos da vida pessoal do presidente da República e secretário-geral do Partido Comunista da China, Xi Jinping, ressaltando seu modo de vida simples e sentimentos.

"O presidente chinês, Xi Jinping, valoriza muito a família”, diz texto publicado na Rádio Internacional da China, próximo ao Dia dos Namorados, que é celebrado no dia 25 de agosto no país. Ele disse à imprensa: “Eu tenho uma família feliz. Eu e minha esposa temos nossas próprias causas, mas melhoramos em conjunto nossa família”.

A reportagem destaca que depois que se casaram, Xi Jinping e Peng Liyuan estavam ocupados no trabalho e muitas vezes não podiam ficar juntos, o que não impediu de que se compreendessem e apoiassem mutuamente, além de se preocuparem e cuidarem um do outro com grande esforço. "Xi Jinping e Peng Liyuan têm levado uma vida simples", informa a publicação.

Em junho último, por ocasião do Dia das Crianças (comemorado na China em 1° de junho), a mídia chinesa publicou reportagem sobre a infância do líder. "Xi Jinping sempre compartilhou abertamente as histórias de sua infância e sentimentos do seu crescimento. Xi Jinping nasceu em uma família de vida simples, mas com uma educação familiar muito rigorosa".

Líder carismático e popular, as histórias ligadas à biografia de Xi Jinping são para a mídia chinesa fator de educação das novas gerações.

