Nova carteira de identidade começa a ser emitida na próxima semana. Entenda as mudanças

Inicialmente, apenas Rio Grande do Sul, Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná terão emissão do documento edit

Metrópoles - A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) começa a ser emitida na próxima terça-feira (26). De acordo com o decreto 10.977/2022, o novo documento adotará o CPF como registro geral, único e válido para todo o país.

Segundo a Receita Federal, as primeiras carteiras serão emitidas no Rio Grande do Sul, na próxima terça-feira. Depois, o novo documento poderá sair no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná.

Em nota, a Receita Federal pontuou que, neste primeiro momento, serão registradas as novas identidades apenas para os cidadãos que estiverem com as informações no CPF de acordo com suas certidões atualizadas.

“Cidadãos que não possuírem ou estiverem com as informações incorretas no CPF poderão recorrer aos canais de atendimento à distância da Receita Federal para resolver sua situação. No futuro, os próprios órgãos de identificação civil farão novas inscrições e atualizações no CPF”, informou o órgão.

