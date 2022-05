Nova CNH começa a valer nesta quarta-feira no País

Apoie o 247

247 - O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) começa a ser emitido nesta quarta-feira (1º), após decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). em dezembro de 2021, por meio da resolução n° 886. Motoristas poderão substituir o documento quando forem renová-lo ou emitir a segunda via. O documento pode ser expedido em meios físico, digital ou das duas formas. "A escolha fica à critério do condutor", apontou a resolução.

A nova carteira terá elementos gráficos para dificultar a falsificação e fraudes. Motoristas também poderão usar o nome social e filiação afetiva do condutor na CNH.

O documento trará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o condutor pode dirigir. A primeira coluna terá a categoria da CNH mais uma imagem do automóvel e a indicação se o dono do documento está habilitado para dirigir aquele tipo de veículo.

O documento trará informações sobre exercício de atividade remunerada do motorista e eventuais restrições médicas.

Mais novidades

O Contran incorporou um código internacional utilizado nos passaportes, para que os motoristas possa embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros.

O documento apontará se o condutor tem só uma permissão para dirigir, por meio da letra "P", ou se tem a CNH definitiva, com a letra "D".

A nova CNH manteve o QR Code, disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. O código armazenará todas as informações do documento, com exceção da assinatura do motorista.

