Nova denúncia contra Thiago Brennand: estudante relata que foi dopada e estuprada por empresário

247 - O empresário Thiago Brennand foi preso na quinta-feira (13) pela Interpol em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Acusado de ter agredido uma atriz em uma academia em São Paulo, ele era considerado foragido da Justiça brasileira, informa reportagem do portal G1.

Ele deixou o país no dia 4 de setembro, com destino a Dubai. O empresário viajou no mesmo dia em que o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia à Justiça contra ele por ter agredido a atriz e empresária Helena Gomes.

Era madrugada quando Thiago embarcou para os Emirados Árabes. Uma hora antes da decolagem, ele mandou uma mensagem de celular para uma mulher. Stefanie Cohen, de 30 anos, é estudante de medicina e conheceu o empresário num restaurante em São Paulo, há um ano.

Stefanie tinha acabado de ganhar um concurso de miss e estava comemorando com as amigas. Ao Fantástico, ela contou como Thiago a abordou depois. E que acredita ter sido dopada.

Veja seu relato:

“Ele me encontrou no Instagram depois de uns dois dias. Começou a falar comigo o dia inteiro, falava que foi educado na Inglaterra. Tudo no Thiago parecia um lorde, e aí ele me chamou para jantar. No fim de jantar, ele pediu duas caipirinhas de caju, e eu me lembro de ter ficado muito tonta. Aí, fui em direção ao banheiro.

Fiquei completamente desorientada, com ânsia de vômito. Acredito que fui uma das vítimas do “boa noite, Cinderela”. Eu não tinha controle das minhas pernas, não consegui andar, e ele viu que eu não conseguia andar.

Ele foi até mim, me acolheu. “Não, vem aqui, vem aqui.” E ele me levou embora para um lugar que até então eu não conhecia. Um hotel. E aí foi a pior noite da minha vida.

me estuprou. Ele forçou a relação anal. Sempre sem preservativo, sem nenhum tipo de preocupação com o que aquilo poderia fazer comigo. A parte que eu mais me lembro foi eu pedindo “não” muitas vezes. Eu falava “não, por favor, não. Eu nunca fiz isso. Por favor, não faz isso comigo”, e ele ficava “você é a minha namorada”. E forçando, forçando. Ele tirou minhas forças, minha dignidade. Tudo naquele momento.

“Eu acordei no dia seguinte, e ele começou a falar mal do meu corpo. Ele falou ‘eu achei que eu estava saindo com a Miss São Paulo, mas está mais para Miss Paraíba’, como se fosse algo degradante.”

