Nova pesquisa mostra Bolsonaro estacionado em patamares baixos de aprovação

247 - A avaliação positiva do governo Bolsonaro continua estável em patamares baixos: 34%. A rejeição ao governo atingiu 36%. Os dados são da XP Investimentos.

Segundo a reportagem do portal Terra, "as variações estão dentro da margem de erro da pesquisa - de 3,2 pontos percentuais - e mostram a divisão de opiniões que tem marcado os levantamentos do tipo nos últimos meses."

A matéria ainda informa que "a expectativa da população para o restante do mandato de Bolsonaro também não variou. Para 40%, a perspectiva é ótima ou boa e para outros 33% é ruim ou péssima. São os mesmos porcentuais de janeiro. Outros 21% esperaram um resto de governo como regular, ante 20% em janeiro."