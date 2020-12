Nova pesquisa mostra empate técnico na disputa pela Prefeitura de Macapá

Irmão do senador Davi Alcolumbre, o candidato à Prefeitura de Macapá Josiel Alcolumbre (DEM-AP) lidera a disputa com 26% dos votos válidos, três pontos à frente do ex-prefeito João Capiberibe (PSB). A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos edit

247 - Nova pesquisa Ecos apontou o candidato à Prefeitura de Macapá Josiel Alcolumbre (DEM-AP) na liderança, com 26,1% dos votos válidos, contra 23,3% do ex-prefeito João Capiberibe (PSB). Os dois estão empatados tecnicamente, pois a margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

As eleições na capital foram adiadas sob pretexto do apagão que assolou o estado durante 21 dias. O primeiro turno será neste domingo (6) e o segundo no dia 20.

Alcolumbre tem maior tempo no horário eleitoral, com mais de quatro minutos e 37 inserções diárias de 30 segundos. Capiberibe conta com 49 segundos em bloco e apenas 7 inserções diárias de 30 segundos. No segundo turno, porém, serão cinco minutos para cada um e número igual de inserções.

Foram entrevistados 600 eleitores no dia 2 de novembro. A pesquisa tem um nível de confiança de 95% e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número AP-00283/2020.

