Nova regra vai exigir entre 0,5% e 1% de aumento carga tributária, diz o economista Braúlio Borges, da FGV

247 - O economista da LCA Consultores e pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV) Bráulio Borges afirmou que, após a divulgação da nova regra fiscal, será necessário um aumento de carga tributária entre 0,5% e 1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional para fazer frente à meta de superávit que, pelas contas do Ministério da Fazenda, chegará a 1% do PIB em 2026.

"A questão é como o governo pretende viabilizar isso. Sabemos que a despesa não vai cair como proporção do PIB. Já houve aumento com o Bolsa Família, talvez um aumento de carga tributária entre 0,5% e 1% do PIB seja necessário", disse, conforme relatos do jornal O Globo.

O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou que as normas aumentarão as perspectivas de queda da taxa de juros.

Veja o que é arcabouço fiscal e os principais tópicos da proposta apresentada pelo governo Lula.

