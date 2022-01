Nova versão de malware de Android brasileiro é capaz de esvaziar celulares e atacar contas bancárias

Apoie o 247

Sputnik - O BRATA, malware usado para roubar dados bancários, agora pode rastrear os usuários dos celulares por GPS e apagar seus dados, indica um relatório da empresa de segurança informática Cleafy.

A nova versão do BRATA surgiu pela primeira vez em dezembro de 2021, tendo na mira usuários de bancos eletrônicos com o sistema operacional Android da América Latina, China, Espanha, Itália, Polônia e Reino Unido. O malware, que originou no Brasil,. agora pode rastrear celulares por GPS, usar múltiplos canais de comunicação e monitorar continuamente o aplicativo bancário da vítima usando o registro das teclas, segundo especialistas.

A Cleafy explica que atualmente há até três versões diferentes do software malicioso, denominadas A, B e C. A primeira é a mais disseminada entre os smartphones de Android, sendo capaz de rastrear o local do dispositivo e apagar completamente seus dados.

A segunda teria as mesmas caraterísticas, exceto o poder de roubar o PIN dos aplicativos. Já a terceira versão instala em segundo plano um aplicativo que pede para aceitar uma autorização para descarregar o aplicativo malicioso principal e obter acesso aos dados pessoais.

O relatório da última segunda-feira (24) recomenda prestar atenção aos aplicativos a que se é concedido acesso administrativo e de acessibilidade para evitar a entrada em funcionamento do malware e impedir que roube as credenciais de acesso que permitiriam esvaziar as às contas bancárias.

