Após vacinação contra a Covid, Nova York se prepara para "o verão do amor"

Por Viviane Faver, de Nova York, para a Revista Plurale

Com a vacinação em alta e as restrições ao coronavírus diminuindo, os nova-iorquinos estão voltando aos locais culturais: o Metropolitan Museum of Art está atraindo mais de 10 mil visitantes por dia, o maior número desde o início da pandemia.

Os museus estão quebrando recordes de público, os cinemas esgotaram e os fãs de jazz lotaram os clubes nesse final de semana e as festas de música eletrônica estão esgotando seus bilhetes em apenas 10 minutos de vendas.

Em Greenwich Village, os fãs de jazz fazem fila para entrar no famoso clube, Smalls. Todas as cinco exibições de capacidade limitada de "8 ½" de Fellini esgotaram no Film Forum na Houston Street, e o Comedy Cellar esgotou cinco shows, e teve que adicionar um sexto.

As ruas da cidade estão tão cheias de jovens fazendo festas nas ruas, e já se fala que esse verão em Nova York será o verão do amor. Com a legalização da maconha no Estado, as ruas estão repletas de pessoas alternativas fumando nos parques e fazendo festas noturnas em Washington Square Park, aproveitando que as leis de beber álcool na ruas ainda estão relaxadas, os espaços ao ar livre se transformaram em bares e pistas de dança improvisados. Na véspera do verão, a cidade está vibrantemente viva. A atmosfera é como uma grande festa de rua.

Esta semana, o prefeito Bill de Blasio, que proclamou este "The summer of New York City", anunciou um mega-concerto no Central Park em agosto, evocando memórias, entre os habitantes mais velhos da cidade, citando Simon & Garfunkel e Diana Ross.

Porém, para ir a todos esses eventos, existem algumas regras, sendo que a principal é: Estar completamente vacinado.

As novas regras incluem andar com sua carteirinha de vacinação como se fosse sua identidade, pois é preciso apresenta-la em todos os lugares como bares, festas ao ar livre, estádios e qualquer estabelecimento de entretenimento. Para facilitar, o governo criou um aplicativo chamado Excelsior Pass (https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass)

Além disso, também continuam outras precauções como, por exemplo, nos Cinemas Cobble Hill, tem checagem de temperatura e garantia de que cada poltrona ocupada teria quatro vagas ao seu redor. No Met, um segurança pediu aos visitantes que esperavam na fila pela popular exibição de Alice Neel que ficassem mais distantes uns dos outros.

Claro, a pandemia ainda não acabou: uma média de 383 casos por dia estão sendo relatados na cidade de Nova York, mas isso representa uma redução de 47% em relação à média de duas semanas atrás. E há lembretes da pandemia em todos os lugares.

E, em todos os lugares, todos estão de máscaras, embora tenha retirado o mandato da máscara para indivíduos vacinados na maioria das circunstâncias no início deste mês.

A maioria dos museus da cidade mantém regras de máscaras por enquanto, reconhecendo que nem todos os visitantes se sentiriam confortáveis cercados por pessoas sem máscaras.

Embora o estado tenha suspendido as regras de capacidade para museus e outros locais culturais, ele ainda exige dois metros de separação dentro de casa, o que significa que muitos museus estabeleceram seus próprios limites de quantos ingressos podem ser vendidos por hora.

