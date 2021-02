Nubank lança programa para fazer recrutamento de profissionais negros

A instituição abre nesta segunda-feira (8) as inscrições para o programa Nós Codamos, para fazer o recrutamento de pessoas negras edit

247 - O Nubank abre nesta segunda-feira (8) as inscrições para o programa Nós Codamos, para fazer o recrutamento de pessoas negras. A ideia é a contração de profissionais de todos os níveis para a equipe de desenvolvimento de software.

A instituição passou a ser avaliada em U$S 25 bilhões, após levantar, no mês passado, U$S 400 milhões durante uma rodada de financiamento. O Nubank está atrás de Itaú, Bradesco e Santander na América Latina.

