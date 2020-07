Nuvem de gafanhotos não se desloca em direção ao Brasil, diz Ministério da Agricultura

247 - O Ministério da Agricultura informou na noite desta segunda-feira (20) que a nuvem de gafanhotos na Argentina não está se deslocando em direção ao Brasil. "Até o momento, seguem mantidas as previsões de que os insetos continuarão se movimentando rumo ao sul, sem previsão de ocorrência de um conjunto de alterações climáticas que favoreça sua entrada no Brasil", afirma.

A pasta divulgou a nota após a Secretaria Estadual da Agricultura do Rio Grande do Sul (SEAPDR) informar que a nuvem se aproxima da fronteira brasileira. De acordo com o órgão estadual, os insetos estão a 112 km da cidade de Barra do Quaraí, na Fronteira Oeste do estado.

Segundo a Secretaria de Agricultura do RS, as temperaturas acima de 25ºC favorecem a aproximação dos gafanhotos. Porém, o ministério afirma que o clima "é um fator que não pode ser considerado de forma isolada".

Os insetos não representam ameaça direta ao ser humano, mas alimentam-se de plantações e pastos. Um quilômetro quadrado (1km²) pode ter até 40 milhões de gafanhotos que devoram em um dia a mesma área que alimentaria duas mil vacas, de acordo com informações divulgadas pelo Jornal Nacional no mês passado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.