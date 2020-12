O aumento do uso de aplicativos e sites online na pandemia

Durante o isolamento social, um aumento significativo no uso de aplicativos foi observado. Principalmente aqueles voltados à educação, ao setor de pet e compras domésticas.

Segundo pesquisas recentes, o número de usuários logados em redes sociais e aplicativos de smartphone também cresceu desde março, quando se deu o início da pandemia.

Esse fato está relacionado principalmente à fase em que houve o isolamento social. Por causa da mudança na rotina das pessoas, outros meios de lazer e para passar o tempo foram encontrados por todos. Assim foi possível manter alguns costumes mesmo em quarentena.

Dessa forma, a ida frequente ao mercado foi trocada por aplicativos de comida, que foi um dos que mais cresceram no período. Além disso, para agilizar a entrega, a maioria optou pelo pagamento por cartão de crédito.

Confira a seguir, outros setores que tiveram aumento considerável após a Covid-19 e ao isolamento social que surgiu em seguida.

Aplicativos e sites que facilitam a vida dos usuários durante a pandemia

O aumento do número de pessoas que passaram a usar com mais frequência os aplicativos de Smartphones deu-se também pelas facilidades que estes apresentam.

Confira a seguir, alguns dos aplicativos mais usados no período e a procura por serviços pet sem sair de casa, além do aumento das buscas por cursos gratuitos.

● Aplicativo de gás

O aplicativo de gás Preço do Gás foi um dos que mais se destacaram durante a pandemia, pois através do mesmo, é possível fazer um pedido sem sair de casa.

Além disso, o aplicativo funciona 24 horas durante os 7 dias da semana. Ou seja, mesmo durante a noite e feriados o App busca por distribuidores que estão de plantão naquele período.

Seu uso também é fácil e intuitivo, pois basta colocar o endereço e em poucos segundos é possível escolher o distribuidor mais próximo da residência.

Outro fator interessante é a economia que pode ser feita com o aplicativo de gás, pois os valores são apresentados na tela do celular.

E, após escolher e fechar o pedido, o pagamento pode ser feito com cartão de crédito, trazendo mais facilidade e rapidez para o usuário.

● Petshop online

Outro setor que não se deixou abater devido à pandemia, foram os petshop que trabalham com o sistema online.

A vantagem de pedir comida para os peludos pela internet, ou chamar o táxi dog para o banho, superou as expectativas para o período.

Adicionalmente, alguns petshop online lançaram atendimentos e consultas pela internet. Criando uma solução prática para a vida dos tutores quando precisaram de ajuda médica veterinária.

Nos petshops o aumento no pagamento dos serviços prestados através do cartão de crédito também foi visto com maior frequência.

● Cursos gratuitos

A internet também foi um diferencial para quem buscou por atualização profissional, pois diversos cursos gratuitos de diferentes áreas surgiram no período.

Os bons cursos gratuitos oferecidos online também ofereceram certificados de conclusão aos participantes. O que pode ser útil principalmente para uma recolocação profissional.

Além disso, os certificados também servem para atualização em algum setor específico, sendo que o mercado de trabalho está em constante atualização.

A procura por cursos gratuitos também se deu pelo fato de que nesse período, muitos perderam o emprego, portanto as buscas por cursos continuam.

Com isso, o setor de cursos gratuitos cresceu de maneira significativa, inclusive algumas instituições apostaram também em aplicativos de estudo.

Os cursos oferecidos variam de poucas horas até cursos de extensão profissional com a carga horária completa.

A maioria dos cursos também pode ser usada em exigências para prestar concursos públicos, que é uma das áreas em alta no momento.

A internet e o seu papel essencial durante o período de isolamento social

A internet foi essencial durante o período de isolamento social, pois com isso, foi possível realizar muitas tarefas online.

Além da compra de comida por aplicativos, do gás de cozinha ou o estudo gratuito, muitos se viram obrigados a realizar trabalho home office.

E as vantagens citadas acima durante a pandemia só foram possíveis porque temos a nosso favor a tecnologia. Ter uma boa conexão de internet, bons aparelhos e conhecimento sobre os aplicativos disponíveis se tornou imprescindível. Afinal, podemos desde comprar ração em petshops online, efetuar pagamentos por cartão de crédito e trabalhar através de aplicativos.

