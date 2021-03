O especialista Fernando Grupo Casoto mostra quais os melhores tratamento para alcoólatras no Brasil

Em uma conversa com nossa redação, Fernando Grupo Casoto, explicou os desafios que diversas pessoas têm encontrado para buscar o melhor tratamento de alcoolismo no Brasil.

Ele também contou que, no Brasil e no mundo, as estatísticas são extremamente preocupantes em relação à prevalência de consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes e jovens.

Uma pesquisa recente divulgada pela Revista de Saúde Pública destacou que 75% dos entrevistados com idade entre 14 e 17 anos afirmaram já ter consumido álcool.

Em termos globais e no Brasil, alguns dados recentemente publicados pela OPAS alertam para uma realidade também preocupante. Observe:

● 2,3 bilhões de pessoas no mundo consomem álcool regularmente;

● 27% de todos os jovens entre 15 e 19 anos ingerem algum tipo de bebida alcoólica;

● o uso nocivo das bebidas alcoólicas contribui para mais de 5% da carga global de doenças e matou mais de 3 milhões de pessoas apenas em 2016;

● o consumo médio diário de álcool puro é cerca de 33 gramas, o equivalente a 300 ml de vinho, 750 ml de cerveja ou 80 ml de bebidas destiladas;

● entre meninos e meninas, pesquisas escolares mostram que o consumo de álcool começa antes dos 15 anos;

● em todo o planeta, 45% do total da produção de álcool é para fazer bebidas alcoólicas;

● no mundo, estima-se que 237 milhões de homens e 46 milhões de mulheres sejam vítimas de transtornos relacionados ao alcoolismo;

● dos óbitos atribuíveis ao álcool, 28% estão relacionados a acidentes de trânsito e violência interpessoal; 21% aos distúrbios digestivos e 19% a doenças do coração.

Em suas opções clínicas de recuperação no Brasil e exterior a investigação diagnóstica de um paciente com dependência alcoólica é feita por meio de uma análise comportamental dos últimos três meses. São consideradas algumas questões, como a dificuldade para conter o desejo incontrolável de consumir bebida alcoólica e os impactos sobre a vida social e profissional.

Fernando diz também que durante essa avaliação individual, o médico ou o psicólogo precisa verificar aspectos que definem se há dependência alcoólica ou somente o uso nocivo dessa substância.

Fernando Grupo Casoto ressalta que tais observações são fundamentais à identificação do nível de gravidade do problema para adotar as condutas mais adequadas e fazer o tratamento recomendado caso a caso.

Tratamento Psicoterapêutico

É realizado por uma equipe multidisciplinar de saúde composta por médicos clínicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e outros. O objetivo é auxiliar o paciente na recuperação da estabilidade mental para vencer o alcoolismo.

Medicamentos

Os medicamentos podem ser complementares às demais terapias e ajudam na desintoxicação do organismo. Por isso Fernando Casoto finaliza dizendo que o diagnóstico correto é determinante para a avaliação da necessidade ou não de remédios fale sempre com um especialista antes de qualquer coisa.

