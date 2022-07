O horror: médico preso por estupro ganha 11 mil seguidores nas redes sociais

Apoie o 247

247 - O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra ganhou milhares de seguidores nas redes sociais após ser preso em flagrante nesta segunda-feira (11/7) pelo crime de estupro de uma gestante durante uma cesariana. Antes da prisão, o seu perfil no Instagram tinha 365 seguidores, logo após a divulgação do caso, chegou à marca de 11 mil em poucas horas. As informações são do portal Correio Braziliense.

Além do crescimento do perfil oficial, pessoas têm criado perfis fakes na tentativa de viralizar em cima do caso.

Nas redes sociais, usuários manifestam sua indignação sobre a escalada de "sucesso" do suspeito de estupro.

Em um vídeo gravado por um grupo de funcionários do Hospital da Mulher Heloneida Studart, o médico Giovanni Quintella é flagrado estuprando uma mulher durante uma cesária. Ele coloca o pênis na boca da mulher sedada.

A polícia investiga se o médico estuprou outras duas mães que tiveram seus bebês no dia do flagrante, na Baixada Fluminense (RJ). A informação foi publicada pelo portal G1.

Algumas atitudes nos primeiros partos feitos por ele deixaram outros médicos desconfiados, como um pedido para retirar o marido da sala e uma cabana improvisada para esconder parte do corpo da paciente.

