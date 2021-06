O impacto da pandemia nos esportes e o «boom» dos negócios online

O COVID-19 se alastrou pelo mundo obrigando a todos que tomassem medidas restritivas como isolamento, distanciamento social e uso de máscara, impactando diretamente em todos os aspectos da vida, incluindo atividades físicas amadoras e os esportes de alto rendimento.

Existem 3 fontes principais de renda para os campeonatos esportivos: Direitos de transmissão, patrocínio/publicidade e a receita dos jogos (ingressos e consumo local).

Os maiores eventos desportivos foram cancelados ou adiados, de maratonas a campeonatos de atletismo, de basquete, luta livre e muito mais. As Olimpíadas e Paraolimpíadas, pela primeira vez na história dos jogos modernos, foram adiadas e serão realizadas em 2021.

A pandemia afetou diretamente nas principais fontes de renda do esporte, forçando clubes e entidades a criar um novo modelo de negócios, enxugando custos e gerando novas formas de receitas online.

A pandemia impulsiona sites de jogos online

As medidas restritivas relacionadas ao COVID-19 em todo o mundo acarretou em um aumento imediato no tempo que as pessoas passam em frente ao computador. Seja trabalhando em casa ou buscando novas formas de entretenimento, o isolamento causado pelo COVID-19 catapultou a forma como a sociedade se relaciona com a tecnologia.

No Brasil os sites de aposta estão em alta, principalmente após a vigência da lei 13.756/18, que autoriza uma nova modalidade de apostas denominada "apostas de quota fixa". Esta modalidade consiste em um sistema de apostas relacionadas a esportivos, sendo possível a comercialização em quaisquer canais de distribuição comerciais físicos e virtuais (internet).

Cabe ressaltar que não existe legislação que proíba jogos de cassino online com servidores fora do Brasil, abrindo assim uma alternativa a mais de lazer.

A procura por jogos online cresceu exponencialmente. Apesar de não existirem números oficiais no Brasil, é possível acompanhar o que acontece na Europa, a exemplo de Portugal onde a procura por cassinos online cresceu 68% durante o primeiro confinamento obrigatório.

A busca por novos cassinos online também cresce à mesma medida, uma vez que as novas casas costumam ofertar benefícios e regalias como bônus de 100% dos valores depositados ou isenção de depósito mínimo para atrais novos jogadores. Com o cenário de apostas online em crescimento, é provável que no futuro surjam cada vez mais novos cassinos online.

As apostas esportivas movimentam cerca de R$ 4 bilhões no Brasil. A partir da nova regulamentação que vem sendo discutida, a expectativa é que o setor movimente cerca de R$ 10 bilhões por ano, aumento de 150%. O pensamento do governo é de que o valor arrecadado com as apostas esportivas seja dividido entre o Ministério do Esporte, Comitê Olímpico Brasileiro (COI), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Federação Nacional dos Clubes Esportivos (FNCE), além de órgãos que não estão relacionados ao setor esportivo, como a seguridade nacional, o Fundo Nacional da Cultura (FNC) e o Fundo Penitenciário Nacional (FPN).

Breve história dos Cassinos no Brasil

Os cassinos foram permitidos no Brasil até 1946, quando o então presidente Eurico Gaspar Dutra assinou o decreto-lei 9.215, em 30 de abril, que dispõe sobre a proibição dos cassinos no País.

No Brasil operavam 71 cassinos, que empregavam 60.000 pessoas em empregos diretos e indiretos. A proibição teve um forte efeito econômico nas cidades que viviam do turismo ligado aos jogos, como Petrópolis e Poços de Caldas.

O divertimento e o entretenimento por meio dos jogos através de hotéis-cassinos e resorts sempre foram eficientes estratégias em diversos países para a manutenção e recuperação da Saúde Pública. Durante o período de funcionamento das casas de jogos no Brasil houve destinação da renda bruta à Saúde pública, Infraestrutura e Segurança Pública, trazendo benefícios diretos à população.

Dos 108 países que integram a Organização Mundial de Turismo, apenas dois países coíbem os jogos de azar: Cuba e Brasil, perdendo em arrecadação e vagas de empregos, reduzindo o turismo e incentivando turistas e nativos a continuar jogando em outros países.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.