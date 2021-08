O jogo do Flamengo cresce com mais força diante da fase final da Copa Libertadores

[Post patrocinado] Além do talento dos jogadores, é evidente que a presença -e o trabalho- do técnico Renato Gaúcho tiveram grande influência no atual tipo de jogo do Flamengo, que está conseguindo vitórias estratégicas nesta altura do Brasileirão e da Copa Libertadores.

Sem dúvida alguma, o papel do Renato Gaúcho como flamante técnico do Flamengo está impressionando a todo mundo: o jogo do Flamengo virou sucesso obtendo quatro vitórias em quatro partidas. E não é só isso: foram 15 gols marcados contra só 2 sofridos!

Isso significa não só que o Flamengo está cada vez mais forte, mas também que o Renato Gaúcho vira o segundo técnico com mais vitórias em Libertadores. Desse modo, no ranking dos técnicos com maior número de vitórias na história da Copa Libertadores, Renato se posiciona atrás de Gabriel Uribe, o técnico colombiano que faleceu aos 90 anos em 2020. Com mais 4 vitórias, Renato alcançaria a primeira colocação.

O clube rubro-negro vive, sem lugar a dúvidas, o melhor início de atividade de um técnico desde o começo do século XXI. A vitória do domingo passado no Maracanã, quando o Flamengo venceu o São Paulo por 5 gols contra 1, é o melhor exemplo disso. E o Renato Gaúcho não esconde a satisfação quanto ao time que ele comanda:

Ele não cansa de dizer que o seu objetivo junto ao time do Flamengo é procurar vencer sempre, embora nunca se saiba o que pode vir a acontecer durante um jogo. A tranquilidade que ele sente se reflete no trabalho e na satisfação do clube rubro-negro diante de tantas vitórias. E com a Copa Libertadores na fase final, tudo pode virar uma grande festa.

Confirmada a data da final da Copa Libertadores

A Conmebol acaba de confirmar que a data da final da Copa Libertadores 2021 será no dia sábado 27 de novembro de 2021 e a partida será realizada no Estádio Centenário, no Uruguai. E pela terceira vez consecutiva, a final será em jogo único. Isso acontece desde a edição do ano de 2019 quando no Peru, o Flamengo venceu contra o River Plate da Argentina.

Já no ano de 2020 a final foi entre dois times brasileiros, Santos e Palmeira, partida que aconteceu no Maracanã, quando o Palmeiras venceu por 1 gol contra 0 do Santos. Tudo pode acontecer nesta Copa Libertadores 2021 entre Flamengo x Palmeiras, os dois últimos times vencedores.

Agora, neste ano 2021, são quatro os times brasileiros que garantem presença nas quartas de final da Copa Libertadores: além do Flamengo e do Palmeiras, estão São Paulo e Atlético Mineiro. Existe a possibilidade ainda do Fluminense garantir a classificação e, nesse caso, seria o maior número de equipes brasileiras entre os oito melhores times da Copa Libertadores.

O Brasil teve 4 representantes entre os finalistas da Libertadores de 2009, 2010, 2012 e 2020. Neste 2021 o número pode aumentar!

Uma final que será de jogo único

No ano de 2018, a Conmebol anunciou uma reestruturação no sistema de definição, confirmado que a final não seria mais de duas partidas, mas que seria resolvida em um único jogo. Esse jogo deve ser disputado em um estádio neutral.

Esse novo sistema de final de campeonato começou a funcionar na edição da Copa Libertadores de 2019, com o Flamengo campeão sobre o River Plate da Argentina, jogo que foi disputado no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Já no ano de 2020, o Palmeiras venceu sobre o Santos no Maracanã e este ano 2021, a final será em um lugar histórico para o futebol da América do Sul: o Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai.

Na próxima terça-feira 10 de agosto acontecerá o duelo entre Palmeiras e São Paulo, no Estádio Morumbi, iniciando as quartas de final, que continuam no dia seguinte, quarta-feira 11, com os jogos entre Flamengo x Olimpia no Paraguai, e Atlético Mineiro vs River Plate no Estádio Monumental de Buenos Aires.

