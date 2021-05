O papel importante do E-commerce no 2020

A efeito da pandemia nas vendas on-line

O ano passado foi muito diferente dos outros que a gente conheceu. Ao longo da história a humanidade nunca teve uma pandemia deste tipo, mesmo que existiram no mundo outras, a chegada do covid 19 no mundo contemporâneo gerou uma sacudida física e mental na gente.

Como o vírus, e o confinamento que o mundo teve, novas formas de vendas comenzarán a surgir. Com a necessidade de comprar alem dos alimentos, outros produtos também eram procurados no mercado. Com as lojas fechadas, as empresas tiveram que se perfeccionar no mercado do E-commerce para sobreviver e continuar vendendo. O êxito no 2020 do formato das vendas on-line, levou a maioria das empresas a adaptar seu modo de vender os produtos

As redes sociais foram também protagonistas da mutação, antes da pandemia as redes como Instagram e Facebook funcionavam como conexão entre as pessoas e para mostrar a vida diária da gente. Como a aparição da pandemia, as novas plataformas sociais viraram mercado de vendas pela internet.

Os produtos mais vendidos online no Brasil

O ano de 2020 foi muito difícil para alguns setores mas foi também bom para o e-commerce, já que a venda de artigos e serviços pela internet se consolidou eficientemente. A empresa argentina Mercado Livre e a pioneira em vendas no Brasil, no site você pode comprar tudo o que você quiser, desde um carro ate uma casa ou um barco. O Mercado Livre nao so se consolida em vendas e compras no Brasil como assim também em toda América Latina. A empresa Amazon também é muito reconhecida no mercado mundial, mas no país fica mais abaixo do ranking.

No mercado de carros, também muitas marcas aproveitaram os sítios web de vendas, as aplicações e as redes sociais para dar conhecimento da sua marca. O site de origem argentino Karvi também chegou ao Brasil para trazer inovação nas vendas de carros novos, usados e seminovos.

As marcas pioneiras do mundo automobilístico querem figurar na plataforma. Uma delas que ficou em abril de 2021 como uma das cinco mais vendidas do país e a Toyota. O seu modelo Hilux foi o mais vendido da marca junto ao sedã Toyota Corolla que ficou liderando em 2020 no seu segmento.

Porque o Toyota Corolla e um dos carros mais vendidos do país

O gosto do povo brasileieo e bem diferente, a gente na hora de comprar um carro novo, preferi escolher um carro forte que seja bom para uso diário como para viagem. O Toyota Corolla 2021 vem com.mais quañodades tecnológicas que fortalecem mais a marca e o modelo.

O sedã novo Corolla é um dos preferidos brasileiros como assim também o Chevrolet Onix que por muitos anos fica no pódio das vendas também. O Corolla 2021 é produzido no Brasil e a nova linha tem visual novo por dentro e por fora. Tem seu modelo agora como híbrido e transmissão automática do tipo CVT. O Toyota Corolla vendeu o dobro do Honda Civic. O preço do novo Corolla 2021 a gente consegue desde 90.000 reais em diante. O novo Corolla é muito desejado e muito bonito por fora. Mecanicamente o ótimo e o estilo é confortável, refinamento e tecnologia de última geração. A nível segurança o Corolla é um dos carros mais reconhecidos. Passou com excelência o teste de seguridade e tem a nível mundial e se pode dizer que é um dos carros mais seguros do mundo. Passou o teste de segurança não só para o motorista e também para as crianças, mas também para os pedestres.

O Corolla é vendido não só como carro novo, assim também é um carro que continua em alta nas plataformas online de carros usados e seminovos, o preço do Corolla vai desde 50.000 reais em diante. Nos sítios de vendas online um dos mais procurados é o Karvi, a plataforma argentina que está fazendo sucesso no mercado. Você pode comprar desde carros novos de alta gama até os usados que fazem sucesso no mercado automobilístico.

