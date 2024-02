O que se sabe sobre o brasileiro que agrediu funcionário de hotel de luxo de Buenos Aires

Apoie o 247

247 - Um brasileiro de 52 anos, identificado apenas pelas iniciais “LF de OG”, foi detido na última sexta-feira após agredir o funcionário de hotel de luxo de Buenos Aires. Ele chegou a passar 24 horas detido, mas foi liberado e já se encontra no Brasil, segundo revelado pelo jornal La Nacion.

Segundo informações do jornal La Nacion, reproduzidas em reportagem do jornal O Globo, por volta de 19h30 de sexta-feira, dois turistas brasileiros desceram ao andar térreo do Alvear Palace Hotel, na Recoleta. A dupla pediu ao gerente e a um garçom do bar do lobby que fosse até um quarto no segundo andar do hotel. Os dois estavam visivelmente nervosos. Quando os dois funcionários entraram no quarto, perceberam que um hóspede batia no rosto e na cabeça de Gustavo Albarenga, outro funcionário do hotel.

O agressor acabou preso em uma delegacia municipal, acusado de ferimentos leves, e com a vítima sendo tratada por “trauma de crânio com perda de consciência, sem sangramento da ferida".

