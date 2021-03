O que visitar em Cancun, Orlando e Gramado?

Viajar é sinônimo de conhecer lugares paradisíacos e muitas atrações turísticas. O ideal é pesquisar por passeios e locais que são os grandes destaques do destino escolhido. Algumas opções de viagem são Cancun, Parques em Orlando, incluindo os Parques da Disney e a cidade de Gramado.

Em Cancun é possível encontrar golfinhos na Playa Delfines, curtir as praias de Isla Mujeres, as ruínas da civilização maia em Tulum e Chichen-Itzá, sendo que neste último está localizada a pirâmide Kukulcán, uma das sete maravilhas do mundo. Ainda em Tulum, ficam alguns dos mais famosos cenotes, cavidades de água cristalina. A reserva natural e parque Xcaret é o passeio ideal em família, curtindo a mata ou assistindo a eventos e espetáculos noturnos. Para quem se lembra bem do filme O Máscara, um lugar imperdível é a boate Coco Bongo.

Se o seu destino é Orlando, nos Estados Unidos, se prepare, pois há mais de 30 parques esperando para serem visitados. Entre as opções, estão os da Universal: o Universal Studios, o Islands of Adventure e o parque aquático Volcano Bay. Conhecido por contar com as maiores montanhas-russas do mundo, há o Busch Gardens. O famoso Sea World permite que você veja diversos animais marinhos, ou curta as muitas opções em brinquedos para todas as idades. O Kennedy Space Center, conhecido como Parque da NASA, é um centro espacial da NASA, com museus e exposições para atrair visitantes. Legoland é totalmente dedicado à Lego, com as famosas peças criando esculturas e personagens. Já o Legoland Water Park é um parque aquático com as mesmas referências. Para aqueles que adorariam nadar com animais marinhos, o Discovery Cove permite essa aproximação com a natureza, sendo possível inclusive nadar com golfinhos. Os parques da Disney em Orlando são seis, sendo que Blizzard Beach e Typhoon Lagoon são aquáticos. Os demais parques Disney são: Magic Kigdom (o mais conhecido), Hollywood Studios, Epcot e Animal Kingdom. Cada um deles possui atrações e espetáculos voltados a um tema, como cinema, futurismo e animais selvagens.

Para quem escolheu conhecer a charmosa cidade brasileira de Gramado, o Museu do Festival de Cinema, o Museu de Cera Dreamland, a Aldeia do Papai Noel, o parque de neve Snowland, o GramadoZoo e o Museu Medieval são passeios imperdíveis. As fábricas de cerveja da região são um destaque, com uma rota que passa por Gram Bier, Rasen Bier e Cervejaria do Farol. Os chocolates, uma tradição na cidade, receberam um passeio contando sua história, da Caracol Chocolates. Visitando o Parque do Caracol é possível aproveitar as trilhas e conhecer a Cascata do Caracol. Se a sua intenção é ver as belezas de Gramado do alto, não hesite em fazer o vôo panorâmico e aproveitar para conhecer a exuberante natureza que circunda a cidade.

Devido aos muitos pontos turísticos de cada um destes destinos citados, fica evidente a necessidade de pesquisar com antecedência sua viagem para não perder nenhuma das atrações principais. Uma viagem bem planejada é garantia de menos imprevistos e muito mais diversão.

