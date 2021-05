O Rastreamento por GPS em Veículos

Um mecanismo usado por empresas de caminhões para monitorar suas frotas é o rastreamento GPS. O equipamento traz agilidade na busca de informações sobre a localização de cada veículo, além de muitos outros benefícios. A tecnologia já faz muitos adeptos até mesmo entre os consumidores comuns, que não possuindo empresas ou caminhões, mantém o interesse em ter o rastreamento de seus veículos pessoais.

Ter uma frota extensa requer métodos cada vez mais eficientes e precisos a fim de garantir a segurança e a condição de cada veículo. É muito importante saber onde está cada caminhão, qual rota cada um deles está seguindo e qual o destino estabelecido. Por este motivo, equipamentos de rastreamento por GPS são imprescindíveis. Há empresas como a GPSWOX, líder entre os softwares de rastreamento GPS, e a TrackingFox, com o equipamento mais vendido para carros. Ambas as empresas realizam vendas para comércios ou para uso pessoal, o que abrange empresas de frotas, caminhoneiros autônomos ou mesmo consumidores que desejam ter mais segurança ao usar o carro da família no cotidiano.

As vantagens em utilizar esses equipamentos permitem mais segurança, agilidade na busca de informações e praticidade no manuseio e instalação dos equipamentos. A GPSWOX está disponível em 124 países, incluindo o Brasil. Seu software pode ser acessado em praticamente qualquer dispositivo ou smartphone. Após a configuração, o rastreamento já começa a funcionar. A empresa TrackingFox.com permite a instalação do equipamento em apenas um minuto. O item possui um tamanho compacto e está habilitado para todos os modelos de carros fabricados a partir de 1996. A marca está disponível para 30 países, entre eles, o Brasil. Uma vez que um veículo possui rastreamento GPS, é possível acessar em tempo real a localização do mesmo, optar por caminhos em condições mais favoráveis de acordo com o clima, receber descontos no momento de pagar pelo seguro, bem como estar menos propício a roubos e ter mais chances na recuperação do bem, caso venha a ser alvo de ladrões.

Diante de tantos benefícios, fica evidente o motivo do crescimento das vendas de softwares e equipamentos de rastreamento GPS. Para empresas de frotas há ainda outra economia, além do valor de seguro mais barato. Não existindo mais a necessidade de manter uma rotina de ligações a fim de se informar sobre o paradeiro de cada veículo, os gastos podem cair consideravelmente. Além disso, é possível saber quando um carro sair da rota ou estiver acima da velocidade permitida, por exemplo. O uso do equipamento pode ser associado a manutenções programadas, indicando o momento de realizar reparos na frota de acordo com os quilômetros percorridos por cada veículo, evitando, assim, gastos evitáveis com peças e guinchos, prevenindo acidentes.

O rastreamento GPS se mostra um aliado poderoso, garantindo mais comodidade e segurança aos usuários, por meio de informações precisas em tempo real. A tecnologia de fácil instalação e manuseio se mostra eficiente e acessível a usuários comuns e a empresas que desejam ter mais tranquilidade no trânsito.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.