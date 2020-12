OAB repudia juiz que admitiu ignorar a Lei Maria da Penha

Revista Fórum - Uma nota conjunta escrita pela direção nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e 23 comissões ligadas à entidade, incluindo o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, expressaram repúdio às declarações do magistrado Rodrigo de Azevedo Costa, da Vara da Família da Freguesia do Ó, em São Paulo.

O caso foi revelado pela jornalista Mariana Kotscho, em seu site Papo de Mãe. Na matéria, ela mostra os áudios em que o magistrado afirma que “não estou nem aí” para a Lei Maria da Penha durante uma audiência sobre pensão alimentícia e guarda de menores, quando a advogada da vítima lembrou que ela foi agredida pelo ex-marido.

Em seguida, Azevedo parece fez uma espécie de apologia à violência doméstica, dizendo que “ninguém apanha de graça”.

Segundo a OAB e suas comissões, “é lamentável que órgãos do sistema de justiça e do Poder Legislativo possam espelhar e sobretudo naturalizar as violências e opressões de gênero e, o que é pior, culpabilizar as mulheres por essas ações”.

