Oficiais da FAB caem em golpe milionário de esquema de pirâmide

247 - O sonho de investir e obter retornos significativos se tornou um pesadelo para diversos oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB), que caíram em um esquema fraudulento que resultou em prejuízos estimados em mais de R$ 390 mil. A empresa envolvida, S.A. Consultoria, Assessoria e Soluções Ltda. (Sacredi), comandada por Samir Almeida Silva, acumula 26 processos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sendo ao menos 19 deles relacionados a calotes com investidores.

Segundo reportagem do Metrópoles, pelo menos oito oficiais foram lesados nesse esquema de pirâmide financeira, que prometia retornos mensais entre 6,5% e 11%. Essa promessa atraiu investidores que, confiantes na suposta lucratividade do empreendimento, chegaram a contrair empréstimos para aplicar na Sacredi. Contudo, a realidade se revelou bem diferente do que foi apresentado inicialmente.

“Ele veio com uma história de rentabilidade e que eu poderia ficar tranquila”, contou. “Perguntaram se eu não queria pegar um dinheiro a mais para fazer essa tal rentabilidade, porque aí eles pagariam para mim determinados percentuais todo mês, e isso já pagaria o empréstimo”, relatou.

Os investimentos variavam de R$ 1 mil a R$ 260 mil, e muitos oficiais viram nos primeiros meses uma aparente lucratividade, o que levou a recomendações do esquema para familiares. No entanto, os pagamentos começaram a atrasar e, posteriormente, cessaram, deixando um rastro de descontentamento e prejuízo.

Além dos processos judiciais, a empresa enfrenta uma série de críticas no site Reclame Aqui, onde são relatados casos de suposto golpe financeiro. A situação se agrava com o sumiço do empresário responsável, Samir Almeida Silva, que chegou a ser condenado em alguns processos, mas não é encontrado para que as sentenças sejam executadas.

Diante da gravidade da situação, a Força Aérea Brasileira emitiu uma nota ressaltando que não possui qualquer vínculo com a empresa Sacredi e alertando seu efetivo sobre propostas que ofereçam ganhos fáceis e elevados. Enquanto isso, as vítimas buscam meios legais para tentar recuperar ao menos parte dos valores perdidos em um investimento que se mostrou um verdadeiro golpe.

