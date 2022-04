Ônibus que levava apoiadores para ato com Bolsonaro tomba em Goiás

Apoie o 247

Fórum- Um ônibus que levava 22 pessoas que participariam de um ato de Jair Bolsonaro (PL) em Rio Verde, em Goiás, tombou no km 256 da rodovia BR-060 no início da manhã desta quarta-feira (20).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos 16 pessoas precisaram ser socorridas por bombeiros e pelo Samu.

Uma idosa de 60 anos teve traumatismo e os demais tiveram ferimentos leves, segundo o Hospital Municipal de Indiara.

Os passageiros saíram de Padre Bernardo, no Entorno do DF, para participar do ato, em que Bolsonaro vai entregar títulos de regularização fundiária.

