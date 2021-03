Operações da Xiaomi nos EUA devem continuar, decide juiz federal

A fabricante de smartphones havia sido bloqueada dos EUA nos últimos dias do mandato de Donald Trump por supostas ligações com o exército chinês. O juiz Rudolph Contreras considera a medida "arbitrária e caprichosa". A compra e manutenção de ações da companhia nos EUA volta a ser permitida edit

247 - A Xiaomi, terceira maior fabricante de aparelhos smartphone do mundo, teve as sanções que foram impostas contra si nos últimos dias do mandato de Donald Trump anuladas, conforme a decisão do juiz federal Rudolph Contreras.

O tribunal "está um tanto cético de que importantes interesses de segurança nacional estejam realmente implicados aqui", diz o texto da decisão, que afirma também não haver evidência para determinar se a Xiaomi, como mantido por Trump, é de fato uma "empresa militar comunista chinesa".

"Gostaríamos de enfatizar mais uma vez que a Xiaomi é uma empresa listada com operação e gestão independentes, ações descentralizadas e negociação aberta de ações", disse a fabricante, conforme reportado na Bloomberg.

A decisão permite que as ações da companhia sejam compradas e mantidas sem restrição. Nesta segunda, as ações subiram 12% na bolsa de Hong Kong.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.