OS BENEFÍCIOS DA ENERGIA SOLAR E EQUIPAR SUA CASA COM PAINÉIS SOLARES

Os painéis solares já existem há algum tempo, você provavelmente já os viu adornando o telhado do seu vizinho, sem saber de todos os benefícios que poderia estar obtendo. Eles estão se tornando mais comuns do que você pensa, ocupando os famosos telhados imensos dos armazéns da empresa Amazon, utilizando o espaço de forma inteligente. Você também pode tirar proveito da enorme área da sua casa que provavelmente nunca tenho cogitado em fazer. Aqui, mostraremos todos os benefícios de ir fundo nessa ideia, comprar e instalar painéis solares em sua casa e o porquê dessa de essa ser uma jogada inteligente a longo prazo.

Pra começar essa lista, um motivo o qual pode não ser a força motriz mais forte para muitas pessoas, mas é uma razão importante de qualquer forma: os painéis solares são uma ótima maneira de reduzir sua pegada de carbono e uma maneira bastante fácil de se tornar mais socialmente responsável em relação ao cuidado com o meio ambiente. Depois de instalados, você não precisa mais pensar neles. No momento, os sistemas fotovoltaicos solares residenciais são capazes de atender completamente aos requisitos de energia das famílias e reduzirão a pegada de carbono da sua família em 80%.

Há uma razão pela qual a Amazon começou a instalar painéis solares nos telhados das centenas de armazéns, e essa é uma ideia economicamente sólida. Em média, o valor investido na compra de painéis solares será compensado com o dinheiro que você economizou nas contas de energia nos próximos 7 anos após a instalação. A partir de então, toda a economia que você fizer nas contas de eletricidade será puro lucro. Muitas vezes, os proprietários vêm retornos anuais entre 10 e 30%. Além disso, a maioria dos governos ao redor do mundo oferece incentivos para mudar para uma energia mais limpa, como descontos ou subsídios fiscais para ajudar nos custos iniciais.

Algo que pode não ser tão óbvio de início é que você também estará se protegendo contra o mercado volátil de energia. Nos últimos dez anos, o custo médio de fornecimento de eletricidade à sua casa aumentou, enquanto os salários não seguiram o mesmo nível de inflação; portanto, tornar-se auto-suficiente, em vez de depender dessas empresas de energia, aproveitando um recurso finito e aumentando constantemente seus preços, é uma ótima maneira de economizar dinheiro. Equipar sua casa com painéis solares também aumenta o valor de sua propriedade, e vários estudos descobriram que, no mercado atual, as casas equipadas com painéis solares costumam vender muito mais rapidamente do que as que não possuem.

Em suma, aproveitar o poder do sol é uma ótima maneira de economizar dinheiro, usar algum espaço anteriormente inútil em sua casa e valorizar sua propriedade. Quando você combina tudo isso com a possibilidade de ajuda do governo na compra de painéis solares, dependendo de onde você mora, a única pergunta que resta é: por que você não instalou esses painéis antes?

