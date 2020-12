Os esforços das empresas de comunicação para enfrentar a pandemia em 2020

Dada a crise global de saúde causada pelo surto de Covid-19, no início de fevereiro, tanto a América Latina quanto os outros continentes tiveram que tomar medidas extremas de precaução, fechando completamente os espaços públicos, bem como suas fronteiras.

Fazendo com que os empregos se tornassem remotos, já que as pessoas eram forçadas a trabalhar em suas casas. Assim como a educação, que teve que ser adaptada, ensinando online após o fechamento de suas portas.

Esta crise revelou as deficiências de cada país no que diz respeito à sua conectividade, portanto, para os habitantes que estão localizados em áreas remotas e aqueles com recursos econômicos limitados, acabou sendo um desafio poder se manter conectado enquanto o distanciamento físico continua.

Desde então, os setores público e privado têm feito um grande esforço para enfrentar os inconvenientes e apoiar o trabalho e a educação a distância. As empresas de comunicação foram de vital importância no desenvolvimento e crescimento dos recursos digitais para a educação, bem como para sua conectividade.

Com novas propostas, muitas empresas de comunicação têm conseguido melhorar a qualidade de seus serviços sem custo adicional para seus consumidores. Além de fornecer programas educacionais sem conexões estáveis com a internet.

DirecTV, Antel, Tigo, Movistar e Claro. São algumas das empresas que têm sido capazes de se adaptar às necessidades causadas pela pandemia, adaptando seus serviços à demanda educacional, reduzindo custos.

Por exemplo, na Colômbia, para estudantes com recursos limitados, a plataforma didática "Colombia Learn" deu acesso a um serviço educacional sem a necessidade de uma conexão com a internet.

Semelhante a essa situação, a empresa de telefonia Claro antecipou uma recuperação em seu desempenho, reduzindo a velocidade de conexão. Em troca, ele disse aos seus consumidores de pós-pago e pré-pago, bem como aqueles que realizam recarga de celulares Claro, um aumento de dados e minutos em todos os planos instantaneamente e sem custo adicional.

Embora esses benefícios tenham sido por um certo período, dado que a crise do Covid-19 permanece em desenvolvimento, eles permanecem presentes. Entre outras coisas, a empresa intensificou e ampliou em 50% as velocidades de conexão domiciliar para simplificar e promover todas as atividades de trabalho e educação.

A Claro atualmente oferece altas velocidades como resultado de seus investimentos para melhorar a frequência e sua largura de banda de 2,5 GHz, aumentando muito a velocidade e o download de dados sem nenhum custo extra.

