'Os humanos são uma das espécies mais violentas com suas fêmeas', diz pesquisador francês

"Quase nunca houve um estudo científico que fala sobre a evolução, não do lado das mulheres, mas com as mulheres", afirmou o paleoantropólogo francês Pascal Picq

247 - Professor no prestigioso Collège de France, em Paris, o paleoantropólogo Pascal Picq destacou que o machismo não é um problema de genética do ser humano. "Dentro da família dos hominídeos (que inclui os humanos), há diferenças: chimpanzés e homens são muito violentos com suas fêmeas, mas os bonobos não". Os relatos foram publicados pela BBC Brasil.

"Em todas as imagens que representam a evolução da linhagem humana vemos que são os homens que criam as ferramentas, que são os homens que caçam, etc. As mulheres são invisíveis na pré-história. Quase nunca houve um estudo científico que fala sobre a evolução, não do lado das mulheres, mas com as mulheres", disse.

"Os humanos pertencem ao grupo dos mamíferos e nos mamíferos existe um grande desequilíbrio no processo reprodutivo: são as fêmeas que engravidam e gestam, produzem leite e também aquelas que por vezes protegem os pequenos dos machos da sua espécie", acrescentou.

