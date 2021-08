Os sete nichos que mais cresceram com os e-commerces

[Post patrocinado] Durante o ano de 2020, houve um crescimento de 41% do mercado digital, o que gerou uma receita de 87 bilhões de reais.

Os grandes marketplaces possibilitaram um crescimento ainda maior no comércio online, o que aumentou em 52% e resultou em um faturamento de R$73,2 bilhões de reais em 2020, conforme noticiado por grandes veículos de notícias .

Vendas no mercado online

Após os fechamentos dos comércios por causa da pandemia da Covid-19 no país, houve uma explosão no mercado digital, tanto nas redes sociais, como em grandes marketplaces.

Porém, vender no digital não é a mesma coisa que vender presencial. Para ter sucesso em vendas online, por causa da alta concorrência, é necessário mais do que ter um produto bom e de qualidade, o empreendedor precisa de marketing, precisa saber falar com seu público e dar a ele o que ele quer. Investir em branding, estratégias e ser presente em redes sociais é um bom caminho para o sucesso.

Nichos mais lucrativos em 2020

Mas é certo que alguns mercados se deram melhores que outros. Os nichos de vestuário, esportes e lazer, casa e decoração, mercado pet, cosméticos e maquiagem, eletrônicos e acessórios simplesmente explodiram em vendas. Só o nicho de animais de estimação cresceu em 108% no ano de 2020. Todos esses mercados tiveram muita facilidade em vendas dentro dos e-commerces brasileiros.

Redes sociais e vendas online

É muito comum encontrar, principalmente pelas redes sociais, lojas virtuais de roupas e acessórios. Os influenciadores digitais do nicho de esportes ganharam muitos seguidores, engajamento e até mesmo patrocínio de marcas. Com o fechamento de academias, muitas pessoas compraram algum tipo de produto esportivo que possibilitasse praticar exercícios em casa e muitas empresas usaram influenciadores para promoverem essas vendas.

Com as pessoas passando mais tempo em casa, vídeos e soluções DIY (Do It Yourself ou Faça Você Mesmo), também tiveram um aumento significativo em números. Com o medo de receber pessoas e prestadores de serviços dentro de suas casas, as pessoas foram em busca de resolverem seus problemas e até mesmo criarem decorações em suas casas sozinhas. Os produtos que ofereciam essa possibilidade, também cresceram e muito no mercado digital.

Como os digital influencers contribuíram para o aumento de vendas online

Outro aumento foi no número de influenciadores digitais, com números acima de 1 milhão de seguidores, em todos os nichos, esportes, comida, música, moda e beleza. Essas pessoas colaboraram para o crescimento de marcas e também para gerarem tendências e passarem confiança e credibilidade para seus seguidores. Muitos deles criaram seus próprios produtos, marcas e infoprodutos.

O aumento de números dos marketplaces em 2020

Porém as plataformas que realmente explodiram e ajudaram a democratizar o acesso a todos esses mercados, foram os marketplaces, que tiveram cerca de 148,6 milhões de pedidos em 2020, um crescimento de 38% em relação ao ano anterior.

Plataformas como a Hotmart, que é um marketplace de produtos físicos e infoprodutos, como cursos e e-books, tiveram produtos com faturamento anual de mais de 8 dígitos, a partir de R$10 milhões de reais. A empresa cresceu 80% só no ano de 2020. Com esses números é possível entender que os e-commerces vieram para ficar e ainda estão em ascensão no Brasil, com muito espaço para desenvolvimento, crescimento e geração de novos trabalhos dentro e fora das plataformas.

