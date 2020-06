Os sonhos eróticos e seus significados

A capacidade de sonhar é algo inerente a todas as pessoas. Enquanto dormimos, em determinadas fases do nosso descanso aparecem os sonhos. Alguns são muito comuns, onde se é recriado os aspectos mais cotidianos de nossas vidas. Por outro lado, há aqueles sonhos que aparecem imagens mais fantasiosas com caráter sexual que se encontram escondidas nas profundezas de nossa mente: estes tipos de sonhos são denominados de sonhos eróticos.

Por que aparecem? Qual é o significado deles? Estas são as perguntas mais frequentes que rodeiam estes tipos de sonhos, mas nem sempre é fácil respondê-las, já que nem todos os sonhos eróticos possuem os mesmos significados.

Algumas teorias refletem que os sonhos eróticos são produtos de algum anseio muito forte que temos em nosso interior, que se vê a luz através de nossos sonhos. Por outro lado, outros acreditam ser porque se produzem em épocas de pouca frequência sexual, o sonho seria uma forma de compensar a escassez de experiências físicas pela qual estamos passando.

Se o que deseja é conhecer o significado dos sonhos eróticos mais comuns, talvez seja necessário entender quais são os que te aparecem com mais frequência em sua mente. Por exemplo, um sonho erótico recorrente que pode te acontecer é de fazer realidade uma fantasia erótica com acompanhantes em Lisboa, Roma ou Milão. Pode-se dizer que isso seja devido ao seu anseio de conhecer estes lugares em boa companhia ou, quase com total certeza, simboliza o desejo de liberdade que você tem

Outra fantasia habitual desse tipo é a de estar transando com a sua chefe. Isso não quer dizer que sua superior te atraia ou que deseja ter relações sexuais com ela (o que também pode ser), mas sim, que anseia ter o poder ou uma posição muito mais dominante que a posição que você tem atualmente.

Também devemos estar atentos aos simbolismos de alguns objetos que aparecem em nossos sonhos enquanto realizamos atos de caráter sexual. Por exemplo, se tiver sonhado que estava fazendo amor ao lado do fogo, poderia significar que a relação com a sua companheira é muito apaixonada. Já, se em seu sonho você se viu refletido fazendo amor com sua mulher, é porque a relação está em um bom caminho, salvo quando houve algum problema. Neste caso, prepare-se! É muito possível que uma crise sentimental esteja mais perto do que você possa imaginar.

Outro dos elementos que aparecem com muita freqüência nos sonhos eróticos é a companhia de algum animal enquanto se realiza o ato sexual. E não, isso não significa nada estranho. Simplesmente simboliza alguns estados de animo ou reflete alguns aspectos que você gosta ou que gostaria em seu par. Por exemplo, se em teus sonhos você faz amor diante de um gato, isso simboliza ternura e paixão em partes iguais. Talvez seja assim que você imagina o seu par ideal!

Definitivamente, os sonhos eróticos são algo natural e que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Seu significado não deve te preocupar, apenas desfrute ao máximo as bonitas recordações que terá ao acordar.

